BM'den Refah açıklaması: 'Yaklaşık 110 bin Filistinli ayrıldı'

İsrail'in beklenen geniş çaplı kara saldırısı öncesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan mahallelere 6 Mayıs'ta tahliye emri vermesinin ardından binlerce kişinin bölgeden göçü sürüyor.

İHA'da yer alan habere göre, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Refah'taki duruma değinildi.

Açıklamada, "İsrail birliklerinin Refah'taki bombardımanı yoğunlaşırken, zorla yerinden edilmeler de sürüyor. Yaklaşık 110 bin kişinin güvenlik arayışıyla Refah'tan kaçtığı tahmin ediliyor. Ancak Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil ve hayat şartları çok kötü. Tek umut, acil ateşkes" ifadelerini kullanıldı.