BMGK, Kudüs tasarısını görüşecek

17 Aralık 2017

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kudüs tasarısını hafta başında görüşeceği açıklandı.

BMGK, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararının ardından konuyla ilgili bir tasarıyı gündemine almaya hazırlanıyordu. Pazartesi günü oylamaya sunulması beklenen taslak metin, Kudüs'ün statüsü konusunda BM'nin herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğinin altını çiziyor.

Mısır tarafından hazırlanan taslak metinde Kudüs meselesinin müzakere yolu ile çözülebileceği belirtiliyor. Metinde Trump yönetiminin aldığı karardan açık bir şekilde bahsedilmezken, "Kudüs'ün statüsü ile ilgili son gelişmelerden üzüntü duyuyoruz" ifadesi yer alıyor.

Metinde ayrıca "Kutsal Kudüs şehrinin karakteri, statüsü ve demografik yapısında değişikliğin önünü açacak herhangi bir karar ya da adım, yasal olarak hükümsüzdür ve iptal edilmelidir" deniyor.

Taslak metinde üye ülkelerin Kudüs'te büyükelçilik açmaktan kaçınması ve BM'nin Kudüs'ün statüsü ile ilgili daha önce aldığı kararlara sadık kalınması isteniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD'nin Kudüs kararının iptali için BM'de girişim başlatacaklarını açıklamıştı.

"Kudüs'te yanlış hesap yapanlar pişman olacak"