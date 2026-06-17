Bolivya ile ABD'den uyuşturucu kaçakçılığına karşı 20 milyon dolarlık anlaşma
Bolivya, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelede kapasitesini artırmak için ABD ile 20 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında ABD, Bolivyalı güvenlik güçlerinin eğitimi için destek sağlayacak.
Bolivya, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini güçlendirmek amacıyla ABD ile 20 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını açıkladı.
BBC'nin haberine göre, Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanında işbirliği anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Bolivyalı güçlere eğitim desteği
Anlaşma kapsamında ABD'nin, Bolivyalı güvenlik güçlerinin eğitimi için 20 milyon dolar destek sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu işbirliğinin kamu güvenliği, suç soruşturmaları ve organize suçlarla mücadeleden sorumlu Bolivya kurumlarının kapasitesini artırmayı hedeflediği ifade edildi.
Organize suçlarla mücadele güçlendirilecek
Anlaşmanın, Bolivya'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelede kurumsal kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.