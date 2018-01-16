BP, Meksika Körfezi'ndeki sızıntı için 1,7 milyar dolar daha ödeyecek

16 Ocak 2018

İngiliz petrol devi British Petroleum (BP), 2010'da ABD'nin Meksika Körfezi bölgesinde yaşanan petrol sızıntısı nedeniyle 1,7 milyar dolar daha ödeme yapacağını duyurdu.

BP'den yapılan açıklamada, ABD mahkemesinde görülen toplu davada varılan anlaşma kapsamında, şirketin 1,7 milyar dolar daha ödeme yapacağı, bunun da firmanın 2017 dördüncü çeyrek bilançosuna yansıtılacağı belirtildi.

Açıklamanın ardından, BP'nin New York borsasında işlem gören hisse başına değeri yüzde 3,1 kayıpla 42,53 dolara kadar geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Mali İşler Müdürü (CFO) Brian Gilvar, petrol fiyatlarının varil başına ortalama 50 dolar olması durumunda söz konusu ödemenin şirketin finansal çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Böylece, 2010'da Meksika Körfezi'nde yaşanan petrol sızıntısının BP'ye toplam maliyeti yaklaşık 65 milyar dolara yükselmiş oldu.

ABD Adalet Bakanlığıyla Nisan 2016'da yaptığı anlaşma kapsamında bölgedeki 5 eyaletin yerel yönetimlerine 20 milyar dolar ödemeyi kabul eden BP, Temmuz 2015'te vardığı anlaşmada da 18,7 milyar dolar ödemeye razı olmuştu.

BP'nin ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarının temizlenmesi, yerel işletme sahiplerinin zararlarının karşılanması ve federal hükümete ödeyeceği cezaların toplamı ise yaklaşık 25 milyar doları buluyor.

Meksika Körfezi'ndeki "Deepwater Horizon" adlı petrol platformunda Nisan 2010'da meydana gelen patlamada 11 işçi yaşamını yitirmişti.

"ABD tarihindeki en büyük petrol sızıntısı ve çevre felaketi" olarak görülen patlamada 4,2 milyon varil ham petrol okyanusa akmış ve petrol kuyusu ancak patlamadan 87 gün sonra tamamen kapatılabilmişti.

Kaynak: AA