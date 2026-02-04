Breaking Bad’in ikonik evi yeniden satışta

Breaking Bad dizisinde Walter White karakterinin yaşadığı ev, uzun süre alıcı bulamaması üzerine yaklaşık yüzde 90 indirimle 400 bin dolardan yeniden satışa çıkarıldı.

ABD’nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentinde bulunan ve dünya çapında ilgi gören Breaking Bad dizisinin çekildiği ev yeniden satışa sunuldu. Daha önce 4 milyon dolar bedelle satışa çıkarılan mülk, talep görmemesi üzerine fiyatı 400 bin dolara düşürülerek yeniden listeye alındı.

Dört yatak odasına sahip olan ev, dizinin finalinin ardından hayranlar tarafından turistik mekân veya müze olarak değerlendirilmek istenmişti. Ancak bölgedeki imar ve kullanım düzenlemeleri bu tür projelere izin vermedi.

Yeni fiyatla ilginin artması bekleniyor

Satış sürecini yürüten emlak danışmanı, fiyatın ciddi şekilde düşürülmesinin ardından mülke olan talebin artmasının beklendiğini belirtti. Evin yalnızca dizi hayranlarına değil, standart konut arayan alıcılara da hitap ettiğini ifade eden danışman, daha önce dizide Jesse Pinkman karakterine ait başka bir evin satışını da gerçekleştirdiğini hatırlattı.