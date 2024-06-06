Brent petrol güne artışla başladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,75 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin beklentinin güçlenmesiyle yükselişe geçti. Düşük faiz oranlarının ekonomik aktiviteyi teşvik edeceği ve petrol talebini artırabileceği beklentisi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Analistler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de dün açıklanan iş gücü piyasası verilerinin ülkede yavaşlamaya işaret ederek Fed'in faiz indirimine bu yıl başlayacağı ihtimalini artırdığını ifade ediyor.

Gözler, yarın açıklanacak ABD istihdam verilerinde

Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirme ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu. Piyasa oyuncuları, Fed yetkililerinin açıklamalarının ve yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin de Fed'in yol haritasına yönelik ipuçları vereceğini tahmin ediyor. Düşüş eğiliminde olan ABD dolar endeksi de petrol fiyatlarının artışını destekliyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,56 ile 80,46 dolar aralığının direnç, 76,60 ile 76,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.