Brezilya'da enflasyon beklentisi arttı

23 Ekim 2017

Brezilya'da ekonomistlerin enflasyon beklentisi bu yıl için artarken, gelecek yıl için değişmedi.

Brezilya Merkez Bankasının(COPOM) 100 civarında ekonomistin görüşü alınarak düzenlediği anket sonuçlarına göre, IPCA enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 3,06 oldu. Geçen hafta beklentiler yüzde 3,00 seviyesindeydi.

Enflasyon beklentisi 2018 yılı için yüzde 4,02, 2017 ve 2018 COPOM gösterge faiz beklentisi yüzde 7,00 olarak kaldı.

2017 büyüme beklentisi yüzde 0,72'den yüzde 0,73'e çıkarken, 2018 beklentisi ise yüzde 2,50 olarak teyit edildi.

Cari açık beklentisi bu yıl için 15 milyar dolar olarak kalırken, gelecek yıl içinse 31 milyar dolardan 30,50 milyar dolara indi.

2017 yılı sanayi üretimi beklentisi yüzde 1,18'den yüzde 2,00'ye çıkarken, gelecek yılın beklentisi yüzde 5,00'den yüzde 2,73'e yükseldi.