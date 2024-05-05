Brezilya'da seller 56 can aldı; 67 kişi kayıp
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya, kaybolanların sayısının 67'ye çıktığı bildirildi.
Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağış, can ve mal kaybının artmasına yol açtı.
Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 56'ya, kayıpların sayısının 67'ye çıktığı belirtildi.
Yaralanan 74 kişinin hastanelere kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.
Yerel basına göre sellerden 377 bin 497 kişi olumsuz etkilendi, 281 kasabada ciddi hasar oluştu.