Erdoğan son dakika açıklamasıyla duyurdu: Çiftçileri ilgilendiren karar! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, çiftçi kredi limitlerinin artırıldığını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Ankara'da bir araya geldik, kucaklaştık. Türkiye'nin tarımda son 21 yılda nereden nereye geldiğini detaylı bir şekilde ortaya koyduk. Ülkemizde muhalefetin ezberi olan 'tarım bitti' ezberinin ne kadar temelsiz, gerçek dışı olduğunu rakamlarla ispat ettik. Saman ithalatı söylemi, tarım sektörünün tüm paydaşlarına yapılmış bir hakarettir. Türkiye bunun üzerinden muhalefeti artık geride bırakmalıdır. Eski muhalefet tarzının da raf ömrünü tamamladığı görülüyor. Eleştiren ama daha yapıcı anlayış ülkemiz için daha faydalı olacaktır.

Elbette her şey güllük gülistanlık diyemeyiz. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış, buna benzer sorunlarımız var. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında dalgalı hareketleri yok sayamayız. Gübre fiyatlarındaki artıştan farklı alanlardaki şikayetlere kulaklarımızı tıkayamayız. Amacımız güçlü ve zayıf yanlarımızı en doğru biçimde tespit etmektedir. Tarımda da durum farklı değildir. Burada da çözüm odaklı bakış açısı ile hareket ediyoruz. Tarımda biz hiç kimseye kapımızı kapatmadık. Herkesin eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız. Yeter ki tarım konusu ezberlere ve önyargılara kurban edilmesin.

Sömürü düzeni halen devam ediyor. Aynı kavganın tarım alanları, su ve gıda için verileceği anlaşılıyor. Birçok gerilimin altında su kaynakları anlaşmazlıkları yatıyor. Türkiye'nin gayretleri ile hayata geçirilen Karadeniz Girişimi olmasaydı birçok yerde kıtlık yaşanacaktı. On binlerce insan hayatını kaybedecekti. Biz buna kayıtsız kalamazdık ve kalmadık. Toplam 33 milyon ton tahılın boğazlarımızdan güvenli geçişini sağlayarak durumun iyice kontrolden çıkmasına engel olduk. Tarımın önemi azalmayacak, daha da artacak. Her yeni küresel kriz, gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu teyit etti. Bölgesel riskler arttıkça rekabet kızışacak ve daha da kanlı hale gelecek. Bizim hazırlık yapmamız gerek. Diğer türlü ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktan kendimizi kurtaramayız.

"İlk defa üretim yapacak çiftçilerimize faiz indirimi sağlanacak"

Rekabet kızışacak hatta belki de kanlı hale gelecek. Hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerek. Tarımı sadece ekonomimiz için değil milletimizin bekası için de hayati önemde sektör olarak görüyoruz. 21 yılda bunun altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar attık. Tarımı çeşitlendirdik. Sektörün, çiftçilerin daima yanında olduk. Ziraat bankasının kullandırdığı kredi 480 milyar lirayı aştı. Ziraat Bankası sektörde kullanılan kredilerin yüzde 75'ni tek başına yüklendi. Tarım kredilerinin faizlerinin yüzde 69'luk kısmını devletimiz karşılıyor. Gayemiz insanları doğdukları yerde doyar hale getirmek. Tarımın ana vatanı olan Anadolu'da yerelden kalkınma ilkesi ile kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz. 5 milyar lira sağlayacağımız projeyi Tarım bakanlığımız açıklamaya başlayacak. 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Yeni uygulamaları ay başında kamuoyu ile paylaştık. Çiftçilerimiz ilave faiz kar payı indiriminden yararlanacak. İlk defa üretim yapacak çiftçilerimize faiz indirimi sağlanacak.

Çiftçi kredi limitleri artırıldı

Ekipman kredisini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçük baş için krediyi 400 binden 600 bine, büyük baş için krediyi 1 milyondan 1 buçuk milyona çıkarıyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa ne kadar iş kolu oluşturursak ekonomimiz için o kadar güzel olacak. Genç çiftçi kredisi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya, kadın çiftçi limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz."