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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda istişarede bulundu.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlanan yüz yüze görüşme öncesinde telefon konuşması yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 Temmuz'da telefonda görüşmüştü.

Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme yapması öngörülüyor.

Kaynak: Reuters

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