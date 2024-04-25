Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

VOA Türkçe'nin haberine göre 9 Mayıs'ta yapılması planlanan ziyarette iki liderin Beyaz Saray'da bir araya geleceği iddia edilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili konuştu.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Biden'la New York'a giderken uçakta yer alan Kirby'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk basını tarafından duyurulan Beyaz Saray ziyareti soruldu.

Kirby, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi.



