Perşembe günü yılın 2. enflasyon raporu açıklanacak

Piyasalarda bu hafta hem veri gündemi hem de haber akışının hareketli geçmesi bekleniyor. Yurt içinde perşembe günü Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerini, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan paylaşacak. Karahan'ın ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri de piyasaların odağında olacak.

Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ise çarşamba günü açıklanacak. Aylık ve yıllık bazda en fazla getiri sağlayan yatırım araçları belli olacak.

Perşembe günü mart ayı dış ticaret endeksleri, cuma günü ise mart ayı sanayi üretim endeksi rakamları duyurulacak. Üretimin nabzını tutan veriler, büyüme görünümüne ışık tutacak.

Mart ayı iş gücü istatistikleri cuma günü açıklanacak

TÜİK, mart ayı iş gücü istatistiklerini ise cuma günü açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta yüzde 8 virgül 7'ye geriledi. İşsiz sayısı, bu dönemde 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin oldu. Devreye alınan politikaların etkisiyle işsizlikte düşüşün sürmesi bekleniyor.