Kabine yarın toplanıyor: Emekli, dar gelirli, öğretmen de masada olacak! İşte toplantının başlıkları

Kabine yarın 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Kabine’de masaya gelecek başlıklar arasında ekonomi odaklı konular öne çıkıyor.

Enflasyonla mücadelede gelinen süreç, emekli ve dar gelirlilerin durumunu iyileştirmek için atılacak adımlar, Bütçe açığının kapatılmasında kritik önemdeki kamuda tasarruf gibi konuların Kabine’nin gündeminde olması bekleniyor.

Atama bekleyen öğretmenler...

Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayının gözü de Kabine toplantısında. Toplantının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri gibi başlıkların da Kabine’de konuşulması bekleniyor.