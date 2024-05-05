'100 bin TL'ye çalışacak çoban bulamıyoruz' açıklamasına Prof. Dr. Aziz Çelik'ten sert tepki

Elazığ Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer’in “100 bin TL maaşla çalışacak çoban bulamıyoruz” iddiası tepki çekti.

Hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirten Sezer, vasıfsız birinin bile 60 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar kazabileceğini fakat çalışacak adam bulamadıklarını iddia etti.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, X (Twitter) hesabından Sezer’in açıklamasına tepki gösterdi.

Sezer’in iddianın gerçeklikten kopuk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aziz Çelik, “Böyle bir iddia ancak işgücü piyasalarının abc’sinden haberdar olmadan ileri sürülebilir ama maalesef haber oluyor” ifadelerini kullandı.