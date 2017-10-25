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Cezayir Hava Yolları teknisyenleri greve gitti

Cezayir Hava Yolları bakım teknisyenleri emekli maaşları ile ilgili anlaşmazlığın ardından greve gitti. Ülkede pek çok sefer aksadı.

Cezayir Hava Yolları teknisyenleri greve gitti
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Cezayir Hava Yolları'ndaki bakım teknisyenleri bu sabah itibariyle genel greve başladı. Ülkedeki havalimanlarının çoğunda işleyiş durdu, seferlerde gecikmeler yaşandığı.

Cezayir Uçak Bakım Teknisyenleri Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, grev kararının "işçilerin taleplerinin iki yıl askıya alınması, yönetimin onlara cevap vermemesi" sebebiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, anlaşmazlığa esas olan konunun, "teknisyenlerin emekli maaşlarının" yeniden düzenlenmesiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Öte yandan Cezayir Hava Yolları Genel Müdürü Bekuş Allaş, Uçak Bakım Teknisyenleri Sendikasının, Cezayir Hava Yolları'nın olağanüstü toplantısından sonra taleplerini görüşmek üzere şirketle iletişim kurmadığını ve kanuna aykırı olarak grev kararı aldıklarını aktardı.

Cezayir Hava Yolları ülke içi hava trafiğinin yüzde 95'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA

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