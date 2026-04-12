Çin-Tayvan hattında yeni dönem! 10 maddelik plan hazırlandı

Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan ile ilişkileri artırmaya yönelik kapsamlı bir politika paketi açıkladı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Tayvan Çalışma Ofisi tarafından duyurulan 10 maddelik plan, iki taraf arasındaki temasların genişletilmesini ve bağların güçlendirilmesini hedefliyor.

Siyasi temas ve gençlere yönelik işbirliği

Açıklanan paket kapsamında, ÇKP ile Tayvan'daki ana muhalefet partisi Koumintang (KMT) arasında düzenli bir iletişim mekanizması kurulması önerildi. Ayrıca Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki gençlerin karşılıklı temaslarını artırmak amacıyla ortak bir platform oluşturulması planlanıyor.

Ulaşım ve seyahatte normalleşme adımları

Plan çerçevesinde, Kovid-19 salgını sonrası durdurulan bazı uçuşların yeniden başlatılması öngörülüyor. Çin'in Fucien eyaleti ile Tayvan'a yakın Kinmen ve Matsu adaları arasında enerji ve altyapı alanlarında işbirliği imkanları da değerlendirilecek. Bu kapsamda deniz köprüsü inşası gibi projeler de gündeme getirildi.

Ayrıca Fucien ve Şanghay'da yaşayanların Tayvan'a turistik seyahatine izin verilmesi, Şiamın'daki yeni havalimanının Kinmen sakinlerinin kullanımına açılması da planlar arasında yer aldı.

Ticaret ve üretime destek

Paket kapsamında Tayvan'ın tarım, balıkçılık ve gıda ürünlerinin Çin pazarına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Karantina standartlarının sağlanması için iletişim mekanizması kurulması, Tayvanlı üreticilerin kayıt süreçlerinin hızlandırılması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra Tayvanlı balıkçıların ana karada ürünlerini satmalarına kolaylık sağlanması ve küçük ölçekli işletmelerin Çin pazarına açılmalarının desteklenmesi planlanıyor.

Kültürel işbirliği de gündemde

Politika paketinde kültürel alan da yer aldı. Tayvan yapımı televizyon programları, belgeseller ve animasyonların Çin ana karasında gösterilmesine destek verilmesi ve Tayvanlıların ortak prodüksiyonlara katılımının artırılması hedefleniyor.

Ziyaretle eş zamanlı açıklandı

Söz konusu adımların, Koumintang lideri Cheng Li-wun'un Çin ana karasına yaptığı ziyaretle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Cheng'in ziyareti, iki taraf arasında son yıllarda sınırlı kalan siyasi temasların yeniden canlandırılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Çin ile Tayvan arasındaki siyasi temaslar, 2016 yılında Tayvan'da Demokrat İlerici Partinin (DPP) iktidara gelmesinin ardından büyük ölçüde kesilmişti.