Çin'in en büyük bankaları faiz indirdi
Çin'in en büyük üç bankası yuan cinsinden mevduatlar için faiz oranını düşürdü.
Haber Merkezi
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ICBC, Agricultural Bank of China ve yuan cinden mevduatlar için faizleri 5-25 baz puan aralığında düşürdüler.
1 yıl vadeli mevduatta faiz oranı 10 baz puan indirilerek yüzde 1,55 olurken, 2 yıl mevduatta faiz oranı 20 baz puan, 3 ve 5 yıl vadede ise 25 baz puan aşağı çekildi.
Dün de Industrial Bank co ve China Bohai Bank mevduat faizlerini 10-25 baz puan aralığında düşürmüşlerdi.