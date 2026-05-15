Çinli teknoloji şirketleri yapay zeka altyapı yatırımlarını artırdı

Capital Economics tarafından yayımlanan araştırma notuna göre Çinli teknoloji şirketleri, yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla altyapı yatırımlarını hızlandırdı. Alibaba ve Tencent gibi sektör temsilcileri, son çeyrek finansal sonuçlarında bu alandaki harcamalarını önemli ölçüde yükselttiğini bildirdi. Şirketlerin yatırım kararları, küresel rekabet ortamında teknolojik kapasiteyi artırma hedefini yansıtıyor.

Çinli teknoloji şirketleri altyapı kapasitesini genişletiyor

Rekabetin yoğunlaştığı sektörde Alibaba ve Tencent, teknolojik kapasitelerini artırmak için sermaye harcamalarını bu yöne kaydırdı. Capital Economics analistleri, bu hamlenin temel nedeninin yapay zeka hizmetlerine olan güçlü talep dalgası olduğunu belirtti. Şirketler, veri merkezleri ve işlemci gücü kapasitesini artırarak pazardaki konumlarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Tedarik zinciri direnci ve jeopolitik riskler yönetiliyor

Çinli teknoloji şirketleri, küresel çip kıtlığı ve süregelen jeopolitik belirsizlikler karşısında tedarik zinciri dayanıklılığını korumaya odaklandı. Yapay zeka altyapısına yönelik bu yatırımlar, dış kaynaklara olan bağımlılığı azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Analiz notunda, bu çabaların operasyonel riskleri minimize etmeye yönelik stratejik bir hazırlık olduğu vurgulandı.

Çin merkezli aktörlerin yapay zeka harcamaları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rakiplerinin hacmine kıyasla henüz daha düşük bir seviyede seyrediyor. Buna rağmen yatırım ivmesindeki artış,

Çinli teknoloji şirketleri için yapay zekanın öncelikli bir büyüme alanı haline geldiğini kanıtlıyor. Mevcut eğilim, yapay zeka hizmetlerine olan talebin önümüzdeki dönemde de altyapı harcamalarını destekleyeceğine işaret ediyor.