Cisco yapay zeka odaklı yapılanma kapsamında 4 bin çalışanını işten çıkarıyor

Ağ teknolojileri üreticisi Cisco, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından yapay zeka alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini bildirdi.

Şirket, bu süreçte toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine tekabül eden 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Yapılan açıklamada, işten çıkarma ve operasyonel değişiklikler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar tutarında bir gider oluşması beklendiği ifade edildi.

Cisco maliyet yönetimi için 1 milyar dolar ayırdı

Şirket yönetimi, yeniden yapılanma maliyetlerinin yaklaşık 450 milyon dolarlık kısmının 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde muhasebeleştirileceğini belirtti. Geri kalan tutarın ise 2027 mali yılı süresince finansal tablolara yansıtılması planlanıyor.

Nakit bazlı olarak tanımlanan bu giderler, tazminat ödemeleri ve operasyonel verimlilik artırıcı harcamaları kapsıyor. Cisco, söz konusu stratejik adımların ardından 2026 mali yılı gelir beklentisini 61 milyar 200 milyon dolardan, 62 milyar 800 milyon ile 63 milyar dolar aralığına yukarı yönlü revize etti.

Veri merkezi talebi Cisco gelirlerini rekor seviyeye taşıdı

Yapay zeka işlemcilerinin yanı sıra büyük veri merkezlerini birbirine bağlayan yüksek hızlı ağ donanımlarına olan talebin artması, şirketin finansal performansına olumlu yansıdı. Üçüncü çeyrekte Cisco ağ ürünleri siparişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla artış gösterirken, veri merkezi anahtarlama siparişlerinde yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydedildi. Şirket, bu dönemde yıllık bazda yüzde 12 artışla 15 milyar 800 milyon dolar seviyesinde rekor gelir elde ettiğini açıkladı.

Cisco Üst Yöneticisi Robbins, şirketin yapay zeka çağı için kritik bir altyapı sağlayıcısı konumunda olduğunu vurguladı. Üçüncü çeyrekte düzeltilmiş net gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 4 milyar 200 milyon dolar veya hisse başına 1 dolar 6 sent olarak gerçekleşti.

Finans Direktörü Patterson ise 2027 mali yılında büyük ölçekli yapay zeka veri merkezi operasyonlarından en az 6 milyar dolar gelir elde etmeyi öngördüklerini belirtti. Bu veriler, ağ teknolojileri sektöründe geleneksel donanımlardan yapay zeka odaklı mimarilere geçişin finansal sonuçlar üzerindeki belirleyici etkisini yansıtıyor.