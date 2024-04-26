Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliğine aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti.

Daha önce Rutte'nin adaylığı için Erdoğan'dan destek isteyeceği öne sürülmüştü.

Bloomberg'e açıklamada bulunan "doğrudan bilgi sahibi bir kişi", Rutte'nin İstanbul'a ziyaretini kendi parası ile yapacağını söylemişti.

Bloomberg'e açıklama yapan bazı yetkililer de Erdoğan'ın kararını Rutte ile görüştükten sonra vereceğini söyledi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.