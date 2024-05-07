SON DAKİKA: Öğretmen atama sayısı ve başvuru takvimi açıklandı (Branş dağılımı ve kontenjan sayısı)

2024 öğretmen atama takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dakika açıklamasıyla öğretmen atama sayısı, branş dağılımını duyurdu. Peki, öğretmen atama başvuruları ne zaman? Öğretmen atamaları branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar...

Kaç öğretmen atanacak? İşte en çok atama yapılacak branşlar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. Bakan Tekin, öğretmen atamasında en çok alım yapılacak branşları duyurarak, "Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968" ifadelerini kullandı.

Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50-yüzde 50; yani KPSS skorunun yüzde 50'si, mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öğretmen atama başvuruları ne zaman?

20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.