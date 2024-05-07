ERDOĞAN AÇIKLADI: 2024 öğretmen atamaları ne zaman? Branş dağılımı ve kontenjan belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi için son gelişmeler takip ediliyor. Kabine Toplantısı ile 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kontenjan bilgisi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilmişti. Erdoğan'dan beklenen tarih açıklaması geldi. Peki öğretmen atamaları ne zaman, kadro sayısı açıklandı mı? Öğretmen atamaları branş dağılımı belli oldu mu? İşte öğretmen atamasında son durum gelişmeleri...

Erdoğan duyurdu: Öğretmen atamaları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin dün kabine toplantısının ardından konuştu. Erdoğan, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız, yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır."

Bakan Tekin açıklamıştı

Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayında öğretmen atama rakamları konusuna da değindi. Bakan Tekin, konuyla ilgili şu bilgileri vermişti

"Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız. Bizim Bakanlık açısından her branş eşit derece önemlidir. Hiçbir branşın bakan olarak ayırt edecek pozisyonda değilim. İhtiyacımız sayısal olarak neyse daha az ihtiyaç olan bölüme kaynak aktaracak değiliz. Elimizde 130 branşın Türkiye genelinde ihtiyaç tablosunu alırız. Bize tahsis edilen kadro ne kadar orantısını yapmış durumdayız. Oradan bize rakam verilir."