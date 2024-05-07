Öğretmen atamaları 2024: MEB öğretmen atama takvimini bugün duyuracak

2024 öğretmen atama takviminin ne zaman açıklanacağı, atama bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin branş dağılımları ve başvuru takviminin bugün açıklanacağını söyledi.

Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır" diye konuştu.