Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle andı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri personeline başarı dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA