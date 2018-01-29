Deutsche Bank: Kripto paralara yatırım önermiyoruz

29 Ocak 2018

Deutsche Bank'ın varlık yönetim bölümünün Global Yönetim Ofisi Başkanı Markus Mueller, yatırımcılara kripto paralara yatırım yapmalarını önermediklerini söyledi.

Bloomberg News'e konuşan Mueller, kripto paraların yüksek oynaklık, olası fiyat manipülasyonu, veri kaybı veya veri hırsızlığı gibi problemli tarafları bulunduğunu ifade etti.

"Biz kripto paraları önermiyoruz. Bunlar spekülatif hareket etmek isteyen yatırımcılar için" diye konuşan Mueller, "Paranızın tamamının kaybetmeniz gibi gerçekçi bir risk var" dedi.

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