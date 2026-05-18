Dev mobilya zinciri küçülmeye gidiyor! 850 kişi işten çıkarılacak

IKEA'nın 63 ülkedeki franchise operasyonlarını yöneten Inter IKEA, düşen tüketici talebi ve artan maliyetler nedeniyle 850 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Şirketin, maliyetleri azaltmak ve ürün fiyatlarını daha erişilebilir seviyede tutabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girdiği belirtildi.

Dünya genelindeki üreticilerden IKEA ürünlerinin tedarikini yöneten Inter IKEA'nın, artan operasyon maliyetleri ve ABD tarifelerinin etkisiyle baskı altında olduğu ifade edildi. Şirketin ayrıca büyük şehir dışındaki geniş depo mağazaları modelinden, şehir merkezlerinde daha küçük mağaza konseptine geçiş sürecini sürdürdüğü aktarıldı.

"İran savaşı tüketici güvenindeki düşüşü hızlandırdı"

Inter IKEA Finans Direktörü Henrik Elm, yaptığı açıklamada şirketin daha verimli bir yapıya geçmeye çalıştığını belirterek, "Daha hızlı olmamız, karar alma süreçlerini kısaltmamız ve çabalarımızı bu önceliklere yoğunlaştırmamız gerekiyor" dedi.

Hem Inter IKEA hem de IKEA mağazalarının büyük bölümünü işleten Ingka Group'un, son yıllarda gerileyen satışlar nedeniyle yönetim değişikliklerine gittiği belirtildi. Ingka Group'un da mart ayında ofis çalışanları arasında 800 kişilik işten çıkarma planını açıkladığı hatırlatıldı.

Henrik Elm, uzun süredir zayıf seyreden tüketici güveninin İran savaşıyla birlikte daha da bozulduğunu ifade etti. Yükselen enerji ve yakıt maliyetlerinin hane bütçeleri üzerinde baskı yarattığını belirten Elm, tüketicilerin ev yenileme ve mobilya gibi zorunlu olmayan harcamaları ertelemeye başladığını söyledi.

Elm, "Tüketici güveninin ciddi şekilde etkilendiği dönemlerde, özellikle ulaşmak istediğimiz tüketiciler için harcanabilir gelirler gerçekten düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Fiyatları düşürmek her zamankinden önemli"

Inter IKEA yöneticisi ayrıca, uygun fiyat politikasının şirket açısından kritik hale geldiğine dikkat çekerek, "İnsanların IKEA ürünlerini karşılayabilmesi için fiyatları düşürebilme kabiliyetimiz her zamankinden daha önemli hale geldi. Elbette bunu da maliyet tabanınız çok yüksekse başaramazsınız" dedi.

Açıklanan işten çıkarmaların yaklaşık 300'ünün İsveç'te gerçekleşeceği belirtilirken, toplam kesintinin şirketin yaklaşık 27 bin 500 çalışanının yüzde 3'üne karşılık geldiği ifade edildi.