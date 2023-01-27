Doğu Kudüs'te Sinagoga saldırı! Çok sayıda ölü
Doğu Kudüs'te Sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
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İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim biriminde bulunan Sinangoga silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.