Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 1 milyar dolarlık kredi

Dünya Bankası'ndan Pakistan'daki Dasu Barajı'nın inşaatına kredi desteğine ilişkin açıklama yapıldı. Hayber Pahtunhva'daki baraj inşaatı için 1 milyar dolarlık kredinin onaylandığı belirtilen açıklamada, projenin 'enerji sektörünün yeşillendirilmesine ve elektrik maliyetinin düşürülmesine' katkıda bulunacağı kaydedildi.

Dünya Bankası Pakistan Ülke Direktörü Najy Benhassine, "Pakistan'ın enerji sektörü uygun fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir enerji elde etme konusunda birçok zorlukla karşı karşıya. Dasu hidroelektrik projesi Pakistan'ın enerji sektörü için çok önemli" ifadelerini kullandı.