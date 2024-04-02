Dünya böyle duyurdu: 'Gündüz vakti gece kulübünde yangın'

İstanbul Gayrettepe'de, 16 katlı binanın tadilatta olan giriş katındaki gece kulübünde yangın çıktı. Yangında ölenlerin sayısı 29'a yükselirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili beş şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.

Gece kulübü yangını haberleri servis edildikten kısa bir süre sonra dünya basınında da yakından takip edildi. İngiliz haber ajansı Reuters, yaşanan olayı "Gündüz vakti gece kulübünde yangın" başlığıyla servis etti.

Adalet Bakanı Tunç'un olayla ilgili yaptığı açıklamayı aktaran Reuters, itfaiye ekiplerinin gündüz vakti yapılan tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangına müdahale ettiğini belirtti.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, "İstanbul'daki gece kulübü yangınında onlarca ölü" başlığıyla aktardığı haberde İstanbul Valisi Davut Gül'ün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerine yer verdi.

BBC, İstanbul Valisi Gül'ün "yangının çıkış nedeninin henüz netleşmediğini" ifade ettiği sözlerini ve İmamoğlu'nun sosyal medyada yaptığı "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" paylaşımını aktardı.

BBC ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın trajediden, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı telefon görüşmesi ile haberdar olduğunu belirtti.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), "Tadilat sırasında çıkan yangında en az 29 kişi öldü" başlığıyla servis ettiği haberde yetkililerin açıkladığı raporları aktardı.

"Aralarında kulüp yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı" ifadesinde bulunan AP, İstanbul Valisi Gül'ün "yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve kurbanların tadilat çalışmalarında yer aldığının düşünüldüğünü" söylediği ifadelerine yer verdi.

AP ayrıca, yangının çıktığı gece kulübünün tadilat nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Arap basının önde gelen kanallarından Katar merkezli Al Jazeera, yaşanan olaya ilişkin yayımladığı haberinde, İstanbul Valisi Gül'ün "Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı ... 29'a yükseldi. Yangında yaralanan bir kişinin hastanede tedavisi devam ediyor" sözlerini doğrudan aktardı.

Al Jazeera, yangının, 16 katlı bir binanın zemin katında çıktığını ancak kontrol altına alındığını belirtti. Al Jazeera, gece kulübü yönetimi tadilattan sorumlu kişi de dahil olmak üzere beş kişinin tutuklandığını ifade etti.