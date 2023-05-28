Dünya medyası seçimleri yakından takip ediyor
Uluslararası Haber ajanları son gelişmeleri anbean aboneleri ile 'Son Dakika' kodu ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon da Türkiye'yi yakından izliyor.
Al Jazeera gelen ilk sonuçlarda Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü yazdı. Haberde verilen AA'dan alındığı belirtildi.
Yunan In.gr 'Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları Erdoğan'ın açık zaferini gösteriyor' dedi.
AFP 'Devlet medyası: Erdoğan, Türk oylarının yarısının sayılmasıyla önde gidiyor' başlığını attı.
ABD merkezli NBC gelen ilk sonuçlar sonrası 'Erdoğan iktidarda kalmaya kararlı görünüyor' yorumunda bulundu.
Erdoğan'ın yarışı önde götürüyor
France 24 'ilk sonuçlar Erdoğan'ı önde gösteriyor' dedi. Euronews haberinde 'Devlete ait haber ajansı Anadolu Ajansı'na göre, Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan alınan ilk sonuçlar, Erdoğan'ın yüzde 56, rakibi Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44 olduğunu gösteriyor' ifadelerine yer verdi.
Al Arabiya 'Erdoğan, oyların yarısının sayılmasıyla önde gidiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
ABC News, 'Türkiye'nin devlet haber ajansından alınan resmi olmayan sonuçlar, Erdoğan'ın ikinci turda önde olduğunu gösteriyor' dedi.
İngiliz Daily Mail Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü yazdı.