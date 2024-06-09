Dünyada bir ilk: Everest'e 'insansız' teslimat

Çinli teknoloji firması DJI, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na İHA ile teslimat denemelerini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD merkezli 24 News haber sitesinin aktardığına göre, Himalayaların zirvesine giden teslimat, DJI, Nepalli İHA hizmet şirketi Airlift, video prodüksiyon şirketi 8KRAW ve Nepalli sertifikalı dağ rehberi Mingma Gyalje ortaklığında gerçekleşti.

Everest'teki kamp alanına giden teslimatta, üç oksijen tüpü ve 1,5 kg'lık diğer diğer malzemeler taşınırken dönüş uçuğunda kamp alanındaki çöpler taşındı.

Test uçuşlarına Nisan ayında başlanan teslimata ilişkin DJI Kıdemli Kurumsal Strateji Direktörü Christina Zhang, "Nisan ayının sonundan itibaren ekibimiz Everest'teki temizlik çalışmalarını daha güvenli ve daha verimli hale getirmeye yardımcı olmak için çığır açan bir çabaya girişti. Ekipman, malzeme ve atıkların İHA ile güvenli bir şekilde taşınabilmesi, Everest dağcılık lojistiğinde devrim yaratma, çöp temizleme çalışmalarını kolaylaştırma ve ilgili herkes için güvenliği artırma potansiyeline sahiptir" açıklamasında bulundu.

Everest'e tırmanmak için gelen dağcılara rehberlik yapan ve Everest'teki çöpleri toplayan Şerpa'lara mensup Mingma Gyalje, "Her gün 6-8 saatimizi bu buz şelalesinde yürüyerek geçirmemiz gerekiyor. Geçen yıl üç Şerpa öldü. Eğer şanslı değilsek ve doğru zamanda doğru yerde bulunmazsak ölüyoruz" dedi.