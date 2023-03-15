Dünyanın en büyük fon yönetim şirketi Blackrock'tan kriz uyarısı

BlackRock CEO’su Larry Fink on yılı aşkın bir süre boyunca kolay para ve düşük faiz oranları sırasında mali sistemde oluşan çatlaklardan yüksek sesle endişe duyarak, bankacılık krizinin Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının ötesine geçebileceğini söyledi.

Dünyanın en büyük fon yönetim şirketinin CEO’su olan Fink Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, “Domino taşları düşmeye mi başladı? Hasarın ne kadar yaygın olduğunu bilmek için henüz çok erken” ifadelerini kullandı.

"Son iflaslar önceki büyük krizleri hatırlatıyor"

70 yaşındaki CEO, düzenleyicilerin eylemlerinin şu an için sorunu kontrol altına almış olsa da Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın geçen haftaki iflaslarının 1980'ler ve 1990’ların başındaki tasarruf ve kredi krizi ve Orange County California’nın 1994’te iflasının da aralarında olduğu geçmişteki “şaşırtıcı mali çöküşleri” hatırlattığını söyledi.

Fink, “Kolay para ve düzenleyici değişikliklerinin sonuçlarının ABD bölgesel bankacılık sektöründe (S&L krizine benzer şekilde) katlanarak daha fazla el koyma ve iflaslara yol açıp açmayacağını henüz bilmiyorum. Nihayetinde bu rejim yaklaşık on yıl sürdü ve binden fazla kurum iflas etti”

Daha katı sermaye standartları uygulanacak

Fink, bazı bankaların bilançolarını desteklemek için muhtemelen kredi vermeyi geri çekmesi gerekeceğini ve düzenleyicilerin muhtemelen daha katı sermaye standartları uygulayacağını söyledi.

Blackrock CEO’su yüksek enflasyon ve Fed’in faizleri artırmasıyla ekonomi ve finansal sistemin yeni bir döneme girdiğini söyledi. Fink, enflasyonun önümüzdeki birkaç yul içinde muhtemelen yüzde 3,5 veya yüzde 4’e yakın kalacağını söyledi.

Hisselerle birlikte 8,6 trilyon dolara yükseldi

Fink'in şirket yöneticilerine yıllık bir mektup yazmaya başlamasından bu yana geçen on yılda, BlackRock'ın yönetimi altındaki müşteri varlıkları, dünya çapındaki şirketlerde önemli hisselerle birlikte 8,6 trilyon dolara yükseldi.