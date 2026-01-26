Düzenleme kabul edildi: AB, Rus gazına kapıyı kapatıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan doğal gaz ithalatının 2027 sonbaharına kadar tamamen sona erdirilmesini öngören düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Rusya'dan boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımının aşamalı biçimde sonlandırılmasına yönelik düzenlemeyi resmen kabul ettiğini duyurdu.

Konseyden yapılan açıklamada, yeni düzenleme kapsamında Rusya'dan AB'ye yönelik boru hattı gazı ve LNG ithalatının kademeli olarak yasaklanacağı belirtildi. Mevcut sözleşmeler için bir geçiş süreci öngörüldüğü, bu aşamalı yaklaşımın fiyatlar ve piyasa üzerindeki olası etkileri sınırlamayı amaçladığı ifade edildi. Açıklamada, "LNG ithalatı için tam yasak 2027 yılının başından itibaren boru hattı gazı ithalatı için ise 2027 sonbaharından itibaren yürürlüğe girecektir." denildi.

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek

Söz konusu kararın, AB'nin Rus enerjisine olan bağımlılığını sona erdirme hedefi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Yeni kurallara uyulmaması halinde para cezası uygulanacağı bildirildi. Düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Öte yandan Slovakya ve Macaristan düzenlemeye destek vermedi. Macaristan, karara karşı hukuki süreç başlatacağını ve konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacağını açıkladı.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde kullandığı doğal gazın yaklaşık yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik ediyordu. Bu oran, geçen yıl itibarıyla yüzde 13 seviyesine kadar geriledi.

Brüksel'de protesto

Kararın alındığı Genel İşler Konseyi toplantısı sırasında Brüksel'de protesto düzenlendi. AB Konseyi binası önünde toplanan bir grup Greenpeace üyesi, Avrupa'nın ABD ve Rusya'dan doğal gaz ithalatına bağımlılığına dikkat çekti.

Kırmızı tulumlar giyen protestocular, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir LNG tankeri üzerinde tasvir eden büyük bir şişme balon açarak, AB'nin fosil yakıt ithalatını tamamen sonlandırması çağrısında bulundu.