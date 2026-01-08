ECB anketi: Enflasyon beklentileri değişmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan ankete göre, Euro Bölgesi tüketicileri kasım ayında enflasyon beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Ankette, tüketicilerin fiyat artışlarının önümüzdeki yıllarda ECB'nin yüzde 2'lik hedefi doğrultusunda yavaşlamasını beklediği görüldü.

ECB'nin 11 ülkede 19 bin yetişkinle gerçekleştirdiği ankete göre, tüketiciler kasım ayında enflasyonu yüzde 3,1 seviyesinde algıladı. Enflasyon beklentileri ise gelecek yıl için yüzde 2,8, üç yıl sonrası için yüzde 2,5 ve beş yıl sonrası için yüzde 2,2 olarak kaydedildi.

"Enflasyon temel bir sorun olmaktan çıktı"

2022 ve 2023 yıllarında uygulanan hızlı faiz artırımlarıyla kontrol altına alınan enflasyonun, son aylarda Euro Bölgesi için temel bir sorun olmaktan çıktığı değerlendiriliyor. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki gerilemenin de fiyat artışlarını daha aşağı çekme potansiyeli taşıdığı belirtilirken, ECB'nin enflasyonun aşırı düşmesini önlemek amacıyla para politikasında şimdilik gevşemeye gitmediği ifade ediliyor.

Anket sonuçları, tüketicilerin ekonomik görünüme ilişkin beklentilerinin profesyonel tahmincilerden daha karamsar olduğunu da ortaya koydu. Buna göre tüketiciler, ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3 daralacağını öngörürken, bu beklenti ekim ayında yüzde 1,1 daralma yönündeydi. Çoğu ekonomist ise Euro Bölgesi ekonomisinin 2025'te yaklaşık yüzde 1,4 büyüyeceğini, 2026'da ise yüzde 1 ile yüzde 1,5 arasında bir büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor.