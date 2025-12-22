ECB'den temkinli mesaj: 'Gerekirse yeniden müdahaleye hazırız'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, Euro Bölgesi'nde enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kazimir, Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut enflasyon projeksiyonlarından memnun olduğunu ancak koşulların değişmesi halinde yeni adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi.

"Müdahaleye hazırız"

ECB'nin geçen hafta faiz oranlarını art arda dördüncü toplantıda da sabit tutmasının ardından konuşan Kazimir, olumlu öngörülere rağmen risklerin ortadan kalkmadığını vurguladı. Kazimir, "Önümüzdeki yıl, hanehalklarının, şirketlerin ve hatta para politikamızın yanıt vermek zorunda kalacağı yeni zorluklar getirmesi muhtemel" dedi. "Gelecekteki gelişmeler yeni bir adımı gerektirirse esnekliğimizi koruyor ve müdahaleye hazırız" ifadelerini de kullandı.

Euro Bölgesi ekonomisinde bazı yapısal sorunlara işaret eden Kazimir, ortaya çıkan "çatlakların" para politikasıyla değil, reformlarla ele alınması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede Avrupa sermaye piyasalarının daha fazla bütünleşmesi ve işletmeler üzerindeki "bürokratik yükün azaltılması" çağrısında bulundu.