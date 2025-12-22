İngiltere iş piyasasında alarm: İlanlar düşüyor, maaşlar yükseliyor

Adzuna tarafından yayımlanan son verilere göre, İngiltere işgücü piyasasında zayıflama eğilimi Kasım ayında da hızlandı. Online iş ilanları sert şekilde gerilerken, maaşlardaki artış dikkat çekti. Ortaya çıkan tablo, İngiltere Merkez Bankası’nın para politikası açısından karşı karşıya kaldığı ikilemi bir kez daha gündeme taşıdı.

İş ilanları son 12 ayda azaldı

Kasım ayında çevrim içi iş ilanları, son 12 aylık dönemde yüzde 15,2 oranında azaldı. Bu düşüş, 2025 yılı içinde şimdiye kadar kaydedilen en sert gerileme olarak öne çıktı. İlan sayısı Ekim ayına kıyasla ise yüzde 6,4 düşerken, böylece üst üste beşinci aylık gerileme yaşanmış oldu.

Maliyet artışı beklentisi işe alımda fren yarattı

İşverenlerin daha temkinli bir tutum sergilemesinde, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in geçen yıl sunduğu ilk bütçede, Nisan ayından itibaren sosyal güvenlik katkı paylarının artırılacağını açıklaması etkili oldu. Artan maliyet beklentileri, şirketlerin yeni işe alımlarda frene basmasına yol açtı.

Kasım ayının sonlarına doğru açıklanan ikinci bütçede olası yeni vergi artışlarına yönelik endişeler de iş piyasası üzerindeki baskıyı artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle İngiltere’de işsizlik oranı, Ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 5,1’e yükseldi. Söz konusu oran, 2021 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan maaş cephesinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Adzuna verilerine göre, ilan edilen ücretler yıllık bazda yüzde 7,7 artış gösterdi. Özellikle bilişim teknolojileri sektöründe maaş artışları dikkat çekerken, yalnızca iki sektörde ücretlerin gerilediği bildirildi. Bir önceki ayda yıllık ücret artışı yüzde 7,3 seviyesindeydi.

İngiltere Merkez Bankası ise geçen hafta, ekonomideki yavaşlama sinyallerinin ardından faiz oranlarını düşürme kararı aldı. Ancak banka, enflasyon risklerine yönelik endişelerin sürdüğüne işaret ederek temkinli duruşunu korudu.