ECB'nin faiz indirmek için Fed'i beklemesine gerek yok

Schmieding, “ECB'nin ABD Merkez Bankası'nın oldukça önünde ilerlemesi dikkat çekici olsa da, enflasyon ve büyümedeki transatlantik fark bize göre bunu fazlasıyla haklı çıkarıyor. Bu yılın başlarında ECB'nin çok fazla faiz indirimine gideceğini fiyatlayan piyasalar, ECB'nin önümüzdeki 12-15 ay içinde parasal dizginleri ne ölçüde gevşeteceğini şimdi biraz hafife alıyor olabilir" dedi.

Berenberg, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında güncellenen personel projeksiyonlarıyla aynı zamana denk gelen, 2024 yılında 25 baz puanlık üç aylık faiz indirimleri ve bu yıl toplam 75 baz puanlık faiz indirimi görüşüne sadık kalmaya devam ediyor.