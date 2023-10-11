ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi'nde enflasyon beklentisi sınırlı yükseldi

ECB, ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi ağustosta, yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e, gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri bir önceki aya göre sınırlı şekilde gerilerken, temmuzda eksi yüzde 0,7 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ağustosta eksi yüzde 0,8'e indi.

Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 11,1 olmasını beklerken, bu oran, temmuzda yüzde 11 olarak öngörülmüştü.

Konut fiyatlarının gelecek 12 ayda yüzde 2,3 artmasını bekleyen tüketiciler böylelikle marttan bu yana ilk kez bir yükseliş tahmininde bulunurken, temmuzdaki beklenti yüzde 2,1 artış olacağı yönündeydi.

ECB, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedeflerken, bankanın Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor.

Anket, yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor

Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyonun görünümünü belirleyecek.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den bu yana faiz oranlarını toplam 450 baz puan artırarak tarihin en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekmişti.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 5,2 seviyesinde belirlenmişti.