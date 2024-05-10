Ekmeklerde fare kalıntısı alarmı: 100 binden fazla ürün toplatıldı

Japonya'nın en büyük ekmek üreticilerinden Pasco Shikishima'nın ürünlerinin içinde siyah bir farenin kalıntıları bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, firma, yaklaşık 104 bin paket dilimlenmiş beyaz ekmek toplatıldığını ve tazminat ödeneceğini belirtti.

PASCO Shikishima şirketinden yapılan açıklamada, Chojuku dilimli ekmeğinin bazı paketlerinde siyah fare kalıntılarının saptandığı bildirildi. Açıklamada, bu ekmekleri yiyenlerden şu ana kadar hastalanan kimsenin bulunmadığı savunuldu.

Açıklamada, "Müşterilerimize sorun yaşattığımız için derinden özür dileriz. Tekrarlanmaması için kalite yönetim sistemimizi güçlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için kalite kontrollerini güçlendirmek üzere ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını" söyleyen firma, fare kalıntılarının ürünlere bulaşma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

PASCO'nun başkent Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri, yürütülen soruşturma nedeniyle durduruldu.