Elon Musk'tan "Çocuk yapın" çağrısı

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği "Atreju"ya katılan Musk burada güncel meselelere yaklaşımlarını paylaştı.

Konuşma yapacağı platforma küçük oğluyla gelen Musk, insanlığın medeniyetini sürdürebilmesi için çocuk yapması gerektiğini belirterek "Çocuk sahibi olmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğer çocuklar olmazsa 'gelecek nesil' diye bir şey olmayacak. Bu, çok temel bir konu." ifadesini kullandı.

Göçün, bu demografik düşüşün önüne geçip geçemeyeceği sorusuna Musk, "Sanayileşmiş ülkelerin demografisindeki gerilemeyi göç çözemez. Tüm insanlara ve hükûmet liderlerine tavsiyem; yeni bir nesil yaratmak için çocuk sahibi olduğunuzdan emin olun." yanıtını verdi.

Musk, doğum oranlarının İtalya’da da düşük olduğunu işaret ederek "İtalya, yatırım yapmak için iyi bir yer ama daha çok çocuğunuz olmalı. Burası inanılmaz bir ülke ve İtalyanlar olağanüstü ama bir şirketin yatırım yapması gerekiyorsa, şirket şu soruyu sorar; yeterli sayıda insan çalışacak mı?" dedi.

Yasal göçten yana olduğunu vurgulayan Musk şöyle devam etti: "Yasal göçün artırılması gerektiğinden yanayım. Yasal şekilde dürüst biçimde gelenleri, kültürün bir parçası olmak isteyenleri ve çok çalışıp ekonomiye katkıda bulunanları hoş karşılamamız lazım. Ama tabii giriş süreci için onay süreci lazım. Bir filtre olmazsa kimin geldiğini nereden bilebilirsin? 'Tüm kaçak göçmenler suçlu' demiyorum, yanlış anlaşılmasın çoğu dürüsttür de ama bir süreçten geçmeleri gerekiyor."

"Orta vadede, petrol ve doğal gazı şeytanlaştırmamalıyız"

Herkesin çevreye duyarlıymış gibi davrandığını ifade eden Musk, "Ben bir çevreciyim, sürdürülebilir bir dünyaya ve geleceğe sahip olmalıyız. Ben ve şirketlerim, bu konuda bir şeyler yapıyoruz. İklim değişikliğine uzun vadede dikkat edilmesi doğru ama kısa vadede abarttığımız izlenimine sahibim. Orta vadede, petrol ve doğal gazı şeytanlaştırmamalıyız." diye konuştu.

Musk, çevreci gençlerin geleceğe olan inancını kaybetmemesi ve umutlu olması gerektiğini vurguladı.

"Reklam verenler X'e geri dönüyor"

Sahibi olduğu X platformunda yaptığı yorumlardan dolayı bazı reklam veren şirketlerin, X'i terk etmesine de değinen ve Disney’i hedef alan Musk, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temeli. Reklam verenler, X'e geri dönüyor. Bu söylediğim bir şeyle ilgiliydi. Reklamcılar bunu hep yapar, önce sinirlenirler sonra sakinleşip geri dönerler." dedi.

Musk, İtalyan fizikçi Enrico Fermi'ye hayranlık duyduğunu belirterek "Uzaylılara dair bir kanıt yok. Hiç uzaylı görmedim. Evrenin bu tarafındaki tek bilinçli varlık biziz. Bilinçli olmak kolay bir şey değil." ifadesini kullandı.