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Endonezya Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı

Endonezya'da vaka sayılarındaki azalmanın ardından, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı.

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik açıklamada bulundu.

Devlet Başkanı Widodo, vaka sayılarındaki azalmanın ardından, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin 30 Aralık tarihinden itibaren kaldırılacağını duyurdu. Tedbirlerin kaldırılacağının duyurulmasının ardından başkent Cakarta'da vatandaşların halka açık alanlarda kısıtlamalar olmadan dolaştığı görüldü.

 