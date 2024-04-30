250 milyon dolarlık yatırım tam kapasiteyle devreye alındı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Yurt içinde Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun, Tarsus ve Adana olmak üzere 6 lokasyonda üretim tesisi olan Kastamonu Entegre, yurt dışında ise Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya, İtalya ve Türkiye yatırımları ile 6 ülkede üretim yapan global bir üretici olarak yer alıyor.

Ayrıca, ABD’de ise odun yongası tedarik ve lojistik süreçlerini yürüttüğü bir şirketi bulunuyor. Son dört yılda yaptığı 700 milyon euroluk yatırımlarla büyümesini sürdüren Kastamonu Entegre, pandemi döneminde başlattığı yatırım hamlelerinin ilki olan Samsun yonga levha tesisi 2020 yılında üretime başladı.

Balıkesir MDF tesisi ise 2023 yılın ilk çeyreğinde devreye alın marka, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yonga levha fabrikası da 2023 yılında faaliyete aldı. Bu süreçte katma değerli ürün kapasitesini artırmak için 100 milyon euro ilave yatırım yapan Kastamonu Entegre, ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek için biyokütle ve güneş enerji santrallerine yönelik yatırımlar da gerçekleştirdi.

1 milyon metreküpü aşkın üretim kapasitesi bulunuyor

Üretim kapasitesi bakımından Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı MDF tesislerinden olan Balıkesir fabrikasında, yılda 600 bin metreküp ahşap bazlı panel ve 36 milyon metrekare parke üretimi yapılıyor.

600 bin metreküp yonga levhanın üretildiği mevcut tesisle birlikte Kastamonu Entegre’nin Balıkesir fabrikası tek bir lokasyonda 1 milyon metreküpü aşkın üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Toplam 400 bin metrekare büyüklüğe sahip tesisin, Kastamonu Entegre’nin toplam 7,8 milyon metreküplük üretim kapasitesinin yüzde 19’unu gerçekleştirmesi hedefliyoruz. 2024 yılı içinde Balıkesir’deki istihdama 450 kişi ekleyerek, toplam çalışan sayısını 900’e çıkardık. Bugünkü kurulum değeri 500 milyon dolar olan ve büyüklüğü bakımından ‘mega site’ olarak adlandırılan bu tesisimizde yonga levha, MDF ve parke üretimi her geçen gün artan bir kapasitede devam ediyor” dedi.

Yaptıkları son yatırımlarla birlikte hem üretim kapasitelerini hem de teknoloji kullanımı bakımından ahşap bazlı panel sektörünün önde gelen fabrikalarından birine sahip olduklarını vurgulayan Yıldız, Balıkesir ve çevresinin hammadde potansiyeli, pazarlara yakınlık ve ulaşım imkânları ile ahşap bazlı panel üretimi için ideal koşulları sunduğunun altını çizdi. Yıldız, tesisin hâlihazırda sahip olduğu altyapı imkânları ve işgücü potansiyeli bakımından Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer almasının yeni yatırım kararlarında etkili olduğunu belirtti.

“Bölgenin ticaret hacmine katkı sunuyoruz”

“Mevcut yonga levha tesisimizin yer aldığı Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruluş yerimizin hazır olması, uzun zamandır hazırlandığımız bu yatırımı ülke ekonomisine kazandırma açısından bize önemli bir fırsat sundu’’ diyen Yıldız, hizmete aldıkları Balıkesir MDF tesisleriyle bölge insanına istihdam imkânı sağlarken, bölgenin ticaret hacmine de önemli bir katkı sunduklarını vurguladı. Yıldız, ayrıca, MDF tesislerinin odun hammaddesi ihtiyacını karşılamak üzere bini aşkın orman işçisine de dolaylı olarak istihdam sağladıklarını iletti.

‘’Yatırımlarımız devam edecek’’

Ulusal ahşap bazlı panel sektöründe yüzde 30’a yakın pazar payları ile pazarda önde geldiklerini belirten Yıldız, “Yurt içindeki üretim tesislerimize Balıkesir’deki ikinci fabrikamızı dâhil etmemiz mevcuttaki gücümüzü ve potansiyelimizi daha da artırdı.

Bu topraklardan çıkmış global bir şirket olarak, 55 yıllık tarihimizde ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak için hep yeni ve öncü atılımların peşinde olduk. Bu doğrultuda son dönemde de önemli yatırımlar yaptık. Dünya laminat parke üretiminin yüzde 7’ini karşılıyoruz. Yarım asrı aşkın üretim deneyimi, satış gücü ve dağıtım ağıyla global pazarlarda Türkiye’yi temsil ediyoruz. İtalya’nın en büyük Türk yatırımcısı ve Rusya’nın en büyük MDF üreticisi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yıllık cirosu 1,9 milyar $

Kastamonu Entegre’nin 25 yılı aşkın süredir devam eden yurt dışı yatırımlarıyla MDF ve yonga levha ana ürün gruplarında Avrupa’nın üçüncü dünyanın dördüncü büyük üreticisi konumunda olduğuna vurgu yapan Haluk Yıldız, “Türkiye başta olmak üzere, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya’daki üretim tesislerimizle Çin’den Amerika’ya, Avustralya’dan Kanada’ya altı kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektörde her yıl açık ara ihracat birincisiyiz. Global bir marka olarak yıllık 1,9 milyar dolarlık ciromuz bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışı üretim tesis ve ofislerimizde yaklaşık 7 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.