Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu
Endonezya'da 243 kişiyi taşıdığı bildirilen yolcu gemisiyle kötü hava koşullarının ardından irtibat kesildi. Surabaya'dan Banjarmasin'e giden "Virgo Transport 8" isimli gemiden son sinyal Banjarmasin'in yaklaşık 148 kilometre açığında alınırken, Java Denizi'nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Endonezya'da Surabaya kentinden Banjarmasin'e gitmek üzere yola çıkan yolcu gemisiyle yerel saatle 02.00 sıralarında irtibat kesildi.
Güney Kalimantan Arama Kurtarma Dairesinden yapılan açıklamaya göre, "Virgo Transport 8" isimli geminin son sinyali Banjarmasin'in yaklaşık 148 kilometre açığında tespit edildi.
Geniş çaplı arama kurtarma başlatıldı
Gemi işletmecisinin, geminin kötü hava koşullarından etkilendiğine ilişkin yetkililere ihbarda bulunduğu belirtildi. Geminin akıbetine ilişkin henüz kesin bilgi bulunmazken arama kurtarma ekipleri son sinyalin alındığı bölgeye sevk edildi.