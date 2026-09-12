Çip savaşında ceza 30 yıla çıktı, teknoloji sırrı casusluk sayılacak

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Küresel çip savaşında rekabet artık yalnızca yatırım, teşvik ve ihracat kısıtlamalarıyla yürümüyor. Güney Kore, kritik teknoloji sırlarının yurtdışına sızdırılmasını ulusal güvenlik meselesi haline getiren yeni ceza düzenlemesini 13 Eylül itibarıyla yürürlüğe sokuyor.

Yeni sistemle yabancı bir ülke veya yabancı ülke niteliğindeki bir kuruluş adına ulusal sır niteliği taşıyan ekonomik, bilimsel ve teknolojik bilgileri toplayan, aktaran veya sızdıran kişiler casusluk hükümleri kapsamında cezalandırılabilecek.

Ağır vakalarda hapis cezası 30 yıla kadar çıkabilecek.

Yasa pazar günü yürürlüğe giriyor

Güney Kore Ceza Kanunu’nda mart ayında yapılan değişiklik için verilen altı aylık geçiş süresi sona eriyor. Yeni hükümler 13 Eylül Pazar günü uygulanmaya başlayacak.

Düzenlemenin merkezinde casusluk suçunun kapsamının genişletilmesi bulunuyor. Yeni madde, yabancı bir ülke veya benzeri kuruluş adına verilen talimat, yönlendirme veya bağlantı kapsamında ulusal sırların araştırılması, toplanması, açıklanması, aktarılması veya bu faaliyetlere yardım edilmesini kapsıyor.

Bu suç için kanunda en az üç yıllık hapis cezası öngörülüyor. Güney Kore’de süreli hapis cezasının üst sınırı nedeniyle ağır dosyalarda ceza 30 yıla kadar çıkabiliyor.

Böylece teknoloji sızıntısı yalnızca şirketler arasındaki ticari sır ihlali olarak değil, belirli koşullar oluştuğunda doğrudan casusluk suçu olarak ele alınabilecek.

Eski yasadaki boşluk kapanıyor

Güney Kore’nin önceki casusluk düzenlemesinde en büyük sorun suçun esas olarak “düşman devlet” adına faaliyet gösterilmesine bağlanmasıydı.

Ülkenin hukuki ve siyasi yapısında bu tanım pratikte büyük ölçüde Kuzey Kore bağlantılı casusluk faaliyetleri için kullanılabiliyordu.

Bu nedenle bir çalışanın gelişmiş yarı iletken teknolojisini ticari rakibe veya başka bir ülkeye aktarması çok ağır ekonomik sonuç doğursa bile klasik casusluk maddelerinin uygulanması zorlaşıyordu.

Yeni düzenleme bu alanı genişleterek yabancı ülkeleri ve yabancı ülke niteliğindeki kuruluşları da doğrudan kapsama alıyor.

Ancak her ticari bilgi sızıntısı otomatik olarak casusluk suçu sayılmayacak. Bilginin ulusal sır niteliğinde bulunması ve yabancı tarafla bağlantının kanıtlanması gerekecek.

Teknoloji sızıntısında rekor kırıldı

Güney Kore’nin yasayı sertleştirmesinin arkasında son yıllarda hızla artan teknoloji sızıntısı vakaları bulunuyor.

Polis verilerine göre 2025 yılında toplam 179 teknoloji sızıntısı vakası tespit edildi. Bunların 33’ünde teknolojinin yurtdışına çıkarılması söz konusuydu.

Yurtdışı bağlantılı 33 vakanın 18’i Çin ile ilişkiliydi. Böylece Çin’in payı yüzde 54,5’e ulaştı.

Yurtdışına sızdırılan teknolojiler arasında yarı iletkenler ilk sırada yer aldı. Ekran teknolojileri, bataryalar ve gemi inşa teknolojileri de hedef alınan stratejik alanlar arasında bulunuyor.

Güney Kore açısından özellikle yapay zekâ sistemlerinde kullanılan gelişmiş bellek çipleri kritik öneme sahip. Samsung Electronics ve SK Hynix, yüksek bant genişlikli bellek ve gelişmiş DRAM teknolojilerinde küresel rekabetin merkezindeki şirketler arasında bulunuyor.

En büyük açık çalışanlardan geliyor

Teknoloji sızıntısındaki en zayıf noktalardan biri şirket dışından yapılan siber saldırılar değil, şirketlerin kendi çalışanları.

2025’te ortaya çıkarılan teknoloji sızıntısı dosyalarının yüzde 82’den fazlasında mevcut veya eski çalışanların rol aldığı belirlendi.

Bazı vakalarda deneyimli mühendislerin rakip şirketler veya aracılar tarafından çok yüksek ücretlerle transfer edilmeye çalışıldığı, çalışanların ayrılmadan önce teknik dokümanları ve üretim süreçlerine ilişkin bilgileri beraberlerinde götürdükleri ortaya çıktı.

Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler daha büyük risk altında. Geçen yıl teknoloji sızıntısından zarar gören şirketlerin yaklaşık yüzde 87’sini küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturdu.

Büyük şirketlerde gelişmiş güvenlik sistemleri ve personel takibi daha yaygınken, küçük şirketlerde aynı korumanın sağlanması daha zor olabiliyor.

Çip savaşı ekonomik güvenlik savaşına dönüştü

Güney Kore’nin attığı adım, küresel teknoloji rekabetindeki daha geniş dönüşümün bir parçası.

ABD, Çin’in gelişmiş çiplere ve üretim ekipmanlarına erişimini sınırlarken Çin de kendi yarı iletken sektörüne yüz milyarlarca dolarlık destek sağlıyor. Güney Kore ise iki ekonomi arasındaki rekabetin tam ortasında yer alıyor.

Seul yönetimi açısından mesele yalnızca Samsung veya SK Hynix’in şirket sırrını korumak değil. Yarı iletken teknolojisinin ülkenin ihracat gelirleri, ekonomik büyümesi ve stratejik gücü açısından taşıdığı önem nedeniyle bilgi sızıntısı doğrudan ekonomik güvenlik tehdidi olarak görülüyor.

Bu yaklaşım diğer büyük teknoloji üreticisi ülkeler açısından da emsal oluşturabilir. Yapay zekâ çipleri, bataryalar, savunma teknolojileri ve ileri üretim süreçleri giderek daha fazla ulusal güvenlik düzenlemelerinin içine giriyor.

Türkiye açısından da gelişme önemli bir eğilime işaret ediyor. Savunma sanayii, otomotiv, batarya, elektronik ve yazılım gibi stratejik sektörlerde yetişmiş insan kaynağının ve şirket içi teknolojinin korunması, ülkeler arası teknoloji rekabetinin yeni cephelerinden biri haline geliyor.

Güney Kore’nin yeni yasası bu dönüşümün en sert örneklerinden biri olacak: Bir zamanlar şirket içi ticari sır meselesi sayılan teknoloji sızıntısı artık 30 yıla kadar hapisle sonuçlanabilecek bir ekonomik casusluk dosyasına dönüşebilecek.