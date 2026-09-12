ABD’ye ihracatta yeni fatura Türk konteynerine 500 dolara kadar ek ücret

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Türkiye’den ABD’ye ihracat yapan şirketler 12 Eylül itibarıyla yeni bir lojistik maliyetle karşı karşıya. Hapag-Lloyd, doğu kıyısı ve Körfez hattındaki tüm seferler için sezon yoğunluğu ek ücretini süresiz olarak devreye aldı.

Ek ücret bugün başladı

Yeni tarife, 12 Eylül 2026 tarihinde başlayan seferlerden itibaren uygulanacak. Düzenleme belirli bir ürün grubuyla sınırlı tutulmayacak ve Türkiye çıkışlı söz konusu hatlardaki tüm konteyner türlerini kapsayacak.

20 feet büyüklüğündeki konteynerler için 400 dolar, 40 feet konteynerler için ise 500 dolar sezon yoğunluğu ek ücreti alınacak. Böylece özellikle ABD’ye düzenli ve yüksek hacimli sevkiyat yapan ihracatçılarda toplam lojistik faturası sevkiyat sayısına bağlı olarak daha belirgin hale gelecek.

Mevcut ücretlerin yerine geçmiyor

Yeni uygulamanın kritik noktası, 400 ve 500 dolarlık tutarların mevcut taşıma ücretlerinin yerine geçmemesi. Deniz navlunu ile yakıt, güvenlik ve terminal elleçleme kalemleri mevcut biçimleriyle uygulanmaya devam edecek.

Buna ek olarak yerel masraflar ve olağanüstü koşullara bağlı diğer ücretler de sevkiyata göre faturaya yansıyabilecek. Dolayısıyla ihracatçı açısından gerçek toplam maliyet, yalnızca açıklanan sezon yoğunluğu ek ücretinden oluşmayacak.

Düşük değerli yükte baskı daha fazla

Konteyner başına sabit alınan ek ücretin ürün maliyetine etkisi taşınan malın değeri ve konteyner içindeki ürün miktarına göre değişecek. Yüksek değerli ürünlerde 500 dolarlık ek maliyetin birim fiyat içindeki payı görece sınırlı kalabilirken, düşük birim değerli ve hacimli ürünlerde baskı daha belirgin hissedilebilir.

Mobilya, tekstil, gıda, yapı malzemeleri ve benzeri hacimli sevkiyat yapan ihracatçılar açısından lojistik maliyetler fiyat rekabetinin önemli unsurlarından biri. Şirketlerin ek maliyeti kendi marjından karşılaması ya da satış fiyatına yansıtması ABD pazarındaki rekabet koşullarına göre değişecek.

ABD hattında maliyet takibi önem kazanıyor

Türkiye çıkışlı deniz taşımalarında son dönemde navlun dışındaki ek ücretlerin sayısı da ihracatçılar açısından daha fazla önem taşıyor. Yakıt, güvenlik, terminal ve sezon yoğunluğu gibi kalemlerin birlikte hareket etmesi, yalnızca ana navlun fiyatına bakarak toplam taşıma maliyetini hesaplamayı zorlaştırıyor.

Yeni kararın Türkiye açısından dikkat çeken tarafı da doğrudan ABD’nin doğu kıyısı ve Körfez limanlarına yönelik olması. Bu nedenle söz konusu bölgelere düzenli sevkiyat yapan şirketlerin yeni siparişlerde ve teslimat sözleşmelerinde lojistik maliyetini yeniden değerlendirmesi gerekecek.

Bitiş tarihi açıklanmadı

Ek ücret için şimdilik belirlenmiş bir sona erme tarihi bulunmuyor. Uygulama ikinci bir duyuruya kadar devam edecek ve bu durum ihracatçıların önümüzdeki dönem taşıma maliyetlerini planlamasında yeni bir belirsizlik yaratıyor.

Önümüzdeki süreçte aynı hatta faaliyet gösteren diğer büyük konteyner taşımacılığı şirketlerinin benzer adımlar atıp atmayacağı da önem taşıyacak. Ek ücretlerin yaygınlaşması halinde Türkiye–ABD deniz taşımacılığındaki maliyet artışı tek bir şirketin tarifesinin ötesine geçebilir.