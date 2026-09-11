Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörün Türkiye'ye maliyeti en az 2,3 trilyon dolar

Yılmaz, AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik, demokratik ve sosyal alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, Türkiye'nin önündeki en önemli hedeflerden birinin terör sorununu kalıcı olarak gündemden çıkarmak olduğunu ifade etti. Sinop'a 14 yıl önce de geldiğini ve o dönemde bir kalkınma çalıştayı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, valilikte geçmişten bugüne yaşanan gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişine de değinen Yılmaz, partinin kuruluşundan kısa süre sonra tek başına iktidara geldiğini ve halen iktidarını sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin 2002 yılında 238 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, bugün gelinen noktaya dikkat çekerek ekonomik alanda önemli bir dönüşüm yaşandığını savundu.

Yılmaz, AK Parti'nin sosyal politikalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, partisinin işçi, dar gelirli, yoksul ve orta sınıf kesimlerden aldığı desteğin tesadüf olmadığını söyledi.

"Dünyada büyük bir çalkantı var"

Dünyada güç dengelerinin değiştiğini ve yeni rekabet alanlarının ortaya çıktığını belirten Yılmaz, küresel ölçekte ciddi bir belirsizlik ve çatışma döneminin yaşandığını dile getirdi. Çin ile ABD arasındaki rekabete, Rusya-Ukrayna savaşına ve Gazze'de yaşananlara değinen Yılmaz, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'yi ve Karadeniz'i de etkilediğini söyledi. Yılmaz, "Risklerin yükseldiği, rekabetin arttığı, belirsizliklerin yükseldiği bir küresel ortamdayız" ifadelerini kullandı.

"Terör meselesini kalıcı şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz"

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının yanı sıra uluslararası alanda daha güçlü hale gelmesi için terör sorununun çözülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecine vurgu yaptı. Yılmaz, bölgede etnik ve mezhepsel farklılıkların kullanılarak toplumların birbirine karşı kışkırtıldığını savunarak, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. "İç cephemizi kuvvetlendirelim" diyen Yılmaz, farklı etnik kimlik, mezhep ve inançların bulunabileceğini ancak ülkenin ortak hedefler etrafında birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, "Bir olalım, beraber olalım. Yek vücut bir şekilde ülkemizi, milletimizi ileriye taşıyalım. Amacımız bu" şeklinde konuştu.

"Terörün maliyeti en az 2,3 trilyon dolar"

Terör olaylarının Türkiye ekonomisine uzun yıllar boyunca ciddi maliyetler yüklediğini belirten Yılmaz, bu maliyetin geçmişte yapılan hesaplamalara göre en az 2,3 trilyon dolar olduğunu söyledi. Terörün yalnızca güvenlik harcamaları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, tarım, turizm, yatırım ortamı, madencilik ve çeşitli ekonomik faaliyetlerin de terör olaylarından doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini dile getirdi. Yılmaz, "En az diyorum, muhtemelen daha fazla. Bu maliyet 2,3 trilyon dolara mal olmuş bize. Bu terör hadiseleri doğrudan veya dolaylı etkilerle tarımı etkilemiş, turizmi etkilemiş, yatırım ortamını bozmuş, birçok aramalara engel olmuş, madenciliğe engel olmuş. Bütün hepsini 10 yıllar boyunca topladığınızda 2,3 trilyon dolarlık bir rakamdan en az bahsediyoruz" diye konuştu.

Bu kaynakların terör yerine Türkiye'nin kalkınmasına yönlendirilmesi halinde ülkenin bugün çok daha farklı bir noktada olabileceğini ifade eden Yılmaz, "Dolayısıyla bu prangadan kurtulmak istiyoruz" dedi.

"Meclisimiz tarihi bir karar verdi"

"Terörsüz Türkiye" sürecine TBMM'nin de güçlü destek verdiğini belirten Yılmaz, Meclis'te 367 oyla bir kanunun kabul edildiğini söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin terör sorununu geride bırakarak kaynaklarını kalkınma hedeflerine yönlendirmesinin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.