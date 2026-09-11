ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD TÜFE oranları saati...

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Küresel piyasalar bir kez daha ABD TÜFE rakamlarına odaklandı. Gelecek enflasyon FED'in faiz kararını doğrudan etkileyecek. Beklentiler açıklanırken bugün sıkça gelen soru ise "ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...

ABD enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD'de geçen ay yıllık enflasyon yüzde 3.4 gelirken bu ay da beklenti yüzde 3.4 oldu.