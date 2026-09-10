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Faiz kararı sonrası ekonomistlerden kritik değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararının açıklanmasının ardından ekonomistlerden ilk değerlendirmeler geldi. Ekonomistler, karar metnindeki mesajları ve olası faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Damla Kaya
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Faiz kararı sonrası ekonomistlerden kritik değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çeken banka, yüksek enerji fiyatlarının yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma olması halinde ilave sıkılaştırmaya gidileceği vurgulandı.

Kararın ardından ekonomistler de TCMB'nin faiz kararı ve karar metnindeki mesajlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

İris Cibre ekim ayını işaret etti

Ekonomist İris Cibre, TCMB'nin karar metninde enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye ve iç talepteki zayıf seyre dikkat çekildiğini belirtti.

Cibre, maliyet kaynaklı fiyat yansımalarının sınırlı kaldığına ancak yakından izlendiğine işaret ederek, arz şoklarının fiyatlara yansımaması halinde metnin ekim ayında faiz indirimine kapı araladığı değerlendirmesinde bulundu.

Ali Çufadar: Faizlerin askıda kalma riski arttı

Merkez Bankası'nın eski yöneticilerinden ve TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Ali Çufadar, faizin etkileyemeyeceği arz yönlü şok dışında ciddi bir enflasyonist baskı görmediğini belirtti.

Ekonominin oldukça zayıf olduğunu ve büyümenin yüzde 3’ün altında kalacağını öngören Çufadar, batık kredilerin artmaya devam edeceğini ve destek taleplerinin hızlanacağını ifade etti. Çufadar "faizlerin askıda kalma riskinin arttığını" değerlendirdi.

Emre Alkin: Hevesim var ama sebebim yok

Ekonomist Emre Alkin ise TCMB'nin faizi sabit tutmasını "Hevesim var ama sebebim yok" sözleriyle yorumladı. Alkin, yıl bitmeden faiz indirimi yapılabileceğini belirtti.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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