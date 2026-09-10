Faiz kararı sonrası ekonomistlerden kritik değerlendirme

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çeken banka, yüksek enerji fiyatlarının yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma olması halinde ilave sıkılaştırmaya gidileceği vurgulandı.

Kararın ardından ekonomistler de TCMB'nin faiz kararı ve karar metnindeki mesajlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

İris Cibre ekim ayını işaret etti

Ekonomist İris Cibre, TCMB'nin karar metninde enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye ve iç talepteki zayıf seyre dikkat çekildiğini belirtti.

Cibre, maliyet kaynaklı fiyat yansımalarının sınırlı kaldığına ancak yakından izlendiğine işaret ederek, arz şoklarının fiyatlara yansımaması halinde metnin ekim ayında faiz indirimine kapı araladığı değerlendirmesinde bulundu.

Metinde aylık dalgalanmalara karşın, öncü göstergelerin ana eğilimde gerileme olduğuna işaret ettiğini ve iç talepteki zayıf seyri vurgulandı.

Maliyet kanalı üzerinden yansımanın sınırlı kaldığı ama yakından izlendiği vurgulanıyor.



Ekim için, eğer arz şokları fiyatlara… https://t.co/7Yyp7vTd4G — İris Cibre Lostar 🐦 (@iriscibre) September 10, 2026

Ali Çufadar: Faizlerin askıda kalma riski arttı

Merkez Bankası'nın eski yöneticilerinden ve TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Ali Çufadar, faizin etkileyemeyeceği arz yönlü şok dışında ciddi bir enflasyonist baskı görmediğini belirtti.

Ekonominin oldukça zayıf olduğunu ve büyümenin yüzde 3’ün altında kalacağını öngören Çufadar, batık kredilerin artmaya devam edeceğini ve destek taleplerinin hızlanacağını ifade etti. Çufadar "faizlerin askıda kalma riskinin arttığını" değerlendirdi.

Gördüğüm;



Faizin etkileyemeyeceği arz yönlü şok dışında ciddi enflasyonist baskı olmadığı,



Ekonominin çok zayıf olduğu, %3'ün altında büyüyeceği,



Batık kredilerin artmaya devam edeceği,



Destek taleplerinin hızlanacağı,



Faizlerin askıda kalma riskinin arttığıdır.



Hayırlısı. — Ali Çufadar (@ali_cufadar) September 10, 2026

Emre Alkin: Hevesim var ama sebebim yok

Ekonomist Emre Alkin ise TCMB'nin faizi sabit tutmasını "Hevesim var ama sebebim yok" sözleriyle yorumladı. Alkin, yıl bitmeden faiz indirimi yapılabileceğini belirtti.