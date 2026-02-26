Epstein bağlantısı ortaya çıkmıştı: Dünya Ekonomik Forumu CEO’su Borge Brende istifa etti

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve CEO’su Borge Brende, Jeffrey Epstein ile temaslarının gündeme gelmesinin ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde Brende’nin Epstein ile üç iş yemeği yaptığı ve e-posta ile mesajlaşma yoluyla iletişim kurduğu ortaya çıkmıştı.

2017’den bu yana forumun başında bulunan ve eski Norveç Dışişleri Bakanı olan Brende, 8,5 yıllık görev süresinin ardından istifa kararını duyurdu. Yazılı açıklamasında, “Forum’un önemli çalışmalarına dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan devam etmesi için bunun doğru zaman olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bağımsız inceleme tamamlandı

Cenevre merkezli WEF tarafından yapılan açıklamada, Brende’nin Epstein ile ilişkilerine yönelik dış danışmanlar aracılığıyla yürütülen bağımsız incelemenin sonuçlandığı bildirildi. İncelemede, daha önce kamuoyuna açıklanan bilgilerin dışında ek bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Forum yönetimi, Alois Zwinggi’nin geçici başkan ve CEO olarak görevlendirildiğini, kalıcı isim için sürecin Mütevelli Heyeti tarafından yürütüleceğini açıkladı.

3 milyon sayfa belge yayımlandı

ABD Adalet Bakanlığı, 2019 yılında cezaevinde yaşamını yitiren Jeffrey Epstein’a ilişkin 3 milyondan fazla sayfa belgeyi kamuoyuna sundu. Belgelerde Epstein’ın çok sayıda iş insanı ve siyasetçiyle bağlantılarına ilişkin detaylar yer alıyor.

Epstein, 2008 yılında bir reşitten fuhuş talep etmek suçundan mahkûm edilmiş, 2019’da ise federal insan ticareti suçlamaları kapsamında yargılanmayı beklerken cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Söz konusu dosyalar, iş dünyası ve siyaset çevrelerinde yeni tartışmaları beraberinde getirirken, bazı ülkelerde de soruşturmaların başlatılmasına yol açtı.