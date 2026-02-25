IMF: Suriye ekonomisi toparlanmaya devam ediyor

Fondan yapılan açıklamada, IMF heyetinin, Suriye'deki ekonomik durumu değerlendirmek ve yetkililerle ekonomik reformlardaki ilerlemeler ile gelecek döneme ilişkin politika ve kapasite geliştirme önceliklerini görüşmek amacıyla 15-19 Şubat'ta Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ekonomik faaliyetin son aylarda daha da hızlandığı, bunun tüketici ve yatırımcı güvenindeki iyileşme, mültecilerin dönüşünün sürmesi, elektrik arzının ve yağışların artması ile Suriye'nin bölgesel entegrasyonunun devam etmesiyle desteklendiği aktarıldı.

IMF'nin açıklamasında, "Suriye ekonomisi, toparlanmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Fonun Suriye'ye yönelik programının, ülke yetkililerinin ekonomiyi ve temel ekonomik kurumları iyileştirme çabalarını politika tavsiyesi ve teknik destekle desteklemeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, bunun Maliye Bakanlığı ve Suriye Merkez Bankasına kapsamlı destek sağlamanın yanı sıra Suriye ile 4. Madde konsültasyonlarının yeniden başlamasına zemin hazırlayacak istatistiklerin iyileştirilmesini de içerdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, IMF heyetine Şam ziyaretinde liderlik eden Ron van Rooden, Suriye ekonomisinin toparlanma belirtileri göstermeyi sürdürdüğünü, ekonomik faaliyetlerin hızlanarak arttığını, tüketici ile yatırımcı güveninin iyileşmeye devam ettiğini, Suriye’ye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırıldığını, ülkenin bölgesel ve küresel ekonomilerle yeniden entegrasyon sağladığını kaydetti.

Van Rooden, ulusal uzlaşı yönündeki ilerleme, mültecilerin dönüşü, artan elektrik arzı ve yağışlar ile birkaç büyük yeni yatırım projesinin 2026 ve sonrasındaki büyüme beklentileri açısından olumlu işaretler verdiğini vurguladı.

Yetkililerin, 2026 bütçesini, ücret artışları dahil, sağlık ve eğitim ile temel altyapının rehabilitasyonuna yönelik harcamaları artırmayı hedefleyecek şekilde hazırladığına işaret eden van Rooden, gelir projeksiyonlarının iddialı ancak uygulanabilir olduğunu ifade etti.

Van Rooden, gelecek yıllarda, dönen mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler dahil olmak üzere yoksulluğu azaltmak için güçlü uluslararası desteğe ihtiyaç duyulacağını belirterek, yetkililerin dış finansman sağlama kapasitesinin Suriye'nin geçmiş borçlarının çözümüne yönelik ilerlemeye bağlı olacağını kaydetti.

Suriye Merkez Bankasının karşı karşıya olduğu birçok kısıtlamaya rağmen sıkı para politikasını sürdürmeyi başardığına da işaret eden van Rooden, bütçenin merkez bankası finansmanı olmamasıyla enflasyonda dikkat çekici bir yavaşlama görüldüğünü, enflasyon oranının 2025 sonunda tek haneli düşük seviyelere gerilediğini ve 2024'e kıyasla döviz kurunun değer kazandığını aktardı.

Van Rooden, "Yeni para biriminin uygulamaya koyulma süreci hızla ilerlerken ve kaydedilen ilerlemeler üzerine inşa edilirken artık odak noktası, fiyat ve finansal istikrarı sağlamak ve bağımsızlığını güvence altına almak için merkez bankasına yetki vermek, uygun bir para politikası çerçevesi geliştirmek, bankaların finansal sağlığını kapsamlı şekilde değerlendirmek ve bankacılık sistemini yeniden yapılandırmak ile rehabilite etmek olacaktır." ifadelerini kullandı.